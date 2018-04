La 33esima giornata della Serie A si apre stasera con il match di San Siro tra Inter e Cagliari. I nerazzurri, reduci da due pareggi ed una sconfitta (1-0 a Torino) non possono permettersi altri errori se vogliono rimanere in corsa per un posto in Champions League, contro Lazio e Roma (per ora avanti di un punto in classifica). Le quote di QuiGioco.it, si legge in una nota, sorridono totalmente agli uomini di Spalletti, offerti vincenti a 1,24, mentre il pareggio si gioca a 6,10 e la vittoria dei sardi a ben 13,03 volte la posta. Tuttavia, le statistiche dicono che l’Inter non batte il Cagliari a San Siro dal novembre del 2011, nelle ultime quattro sfide a Milano sono stati registrati due pareggi e due sconfitte, dove entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del «Goal», opzione che stasera si gioca a 2,34 contro il «No Goal» a 1,60. Il motivo? Handanovic ha subìto un solo gol nelle ultime sette giornate di campionato e al tempo stesso Icardi and co non esultano con i propri tifosi per una rete da 312 minuti. Il ritorno del capitano dell’Inter come «Primo marcatore» del match è a quota 2,75 sulla lavagna di QuiGioco.it.