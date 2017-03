5' 0-0 Fallo di Costa furoi area, per Damato è rigore! #empolifc — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 19 marzo 2017

29esima giornata di Serie A. Subito in campo ilper il match delle 12.30, diretto Damato. Vivi con calciomercato.com la moviola.Fallo netto di Ghoulam su Krunic: rigore per l'Empoli.- Atterrato Callejon in area: rigore giusto.Fallo di Croce su un avversario del Napoli. Decisione giusta di Damato, che concede la punizione dalla quale nascerà il raddoppio di Mertens.' - Rigore per il Napoli. Costa atterra Mertens, che ha un piede fuori dall'area. Rigore dubbio. Questo il tweet dell'Empoli: "Fallo di Costa fuori area, per Damato è rigore".