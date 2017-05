Ecco tutti gli episodi principali della 35a giornata di Serie A nella nostra MOVIOLA LIVE:



UDINESE-ATALANTA



37': Raimondi, già ammonito, abbatte Duvan Zapata lanciato in contropiede. L'arbitro Di Bello non fischia il fallo e non ammonisce per la seconda volta l'esterno nerazzurro, che avebbe meritato il rosso.



GENOA-INTER



88': Espulso Kondogbia per proteste.



86': Burdisso colpisce col braccio largo sulla conclusione al volo di Perisic, Damato assegna correttamente il calcio di rigore.



5': Medel si fa sorprendere alle spalle da Simeone (partito in leggero fuorigioco) che, toccato dal giocatore cileno, termina a terra in area di rigore. L'arbitro nega un penalty al Genoa che appare evidente.



LAZIO-SAMPDORIA



89': Wallace stende Torreira in area, rigore per la Sampdoria.



18': Skriniar, sorpreso dallo scatto di Keita, travolge il giocatore della Lazio, lanciato a tu per tu con Puggioni, e concede il rigore. Il difensore della Samp viene espulso perchè nega una chiara occasione da rete.



37': Regini cerca il pallone, Lulic lo anticipa e viene steso dal terzino blucerchiato: netto anche il secondo rigore per la Lazio



SASSUOLO-FIORENTINA



34': Adjapong spinge in area Bernardeschi e l'arbitro concede il calcio di rigore, poi fallito da Kalinic.



36': clamoroso calcio di rigore negato al Sassuolo. Sanchez travolge Berardi, ma Gavillucci incredibilmente non interviene.



68': Bernardeschi, pescato da un pallone in area di rigore, colpisce di testa e supera Consigli, ma il guardalinee segnala erroneamente una posizione di fuorigioco.



73': calcio di rigore anche per il Sassuolo. Gonzalo Rodriguez stende in area Berardi e riceve il secondo giallo, quindi viene espulso.



PESCARA-CROTONE



39': Ferrari cerca l'anticipo su Caprari e non è chiaro se sfiori o meno il pallone prima di intervenire sull'avversario: episodio dubbio, con gli abruzzesi che chiedono il rigore.



77': il Pescara resta in 10 per il doppio giallo per Benali, che chiede il rigore per un contatto con Ceccherini e si fa cacciare le ripetute proteste contro l'arbitro Russo.