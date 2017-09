Chiusa la campagna trasferimenti estiva 2017, è arrivato il momento di tracciare un bilancio sul calciomercato italiano. Ecco la top 11 dei nuovi acquisti in Serie A (tra parentesi squadra e valutazione del cartellino in milioni di euro, 277 in totale):



Sirigu (Torino - parametro zero)

Conti (Milan - 25)

Skriniar (Inter - 23)

Bonucci (Milan - 42)

Kolarov (Roma - 5)

Douglas Costa (Juventus - 46)

Kessie (Milan - 28)

Matuidi (Juventus - 20)

Nani (Lazio - 10)

André Silva (Milan - 38)

Schick (Roma - 40).