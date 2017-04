Il match che spicca nel programma della 31esima di Serie A è Lazio-Napoli, posticipo domenicale. Le due squadre si affrontano con stati d’animo opposti, i capitolini galvanizzati dalla conquista della finale di Coppa Italia ai danni dei cugini romanisti; i campani devono invece smaltire la delusione per aver perso proprio quella finale, con la Juventus. Gara importantissima, che può riaprire il discorso qualificazione Champions League in caso di vittoria dei biancocelesti. Il pronostico di Sisal Matchpoint è molto incerto ma favorisce di pochissimo la squadra di Sarri, che non perde in casa della Lazio dal 2012: la vittoria campana è a 2.50. La stagione dei biancocelesti finora è da incorniciare, gli uomini di Inzaghi quest’anno all'Olimpico hanno perso solo in 3 occasioni su 15 partite. Il segno 1 è così a 2.75, mentre il pareggio vale 3.50.