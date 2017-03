Dopo le nove partite che si sono giocate tra venerdì e ieri sera, si conclude oggi la 28esima giornata di Serie A. In campo, con fischio d'inizio alle 20.45, Lazio e Torino. Non sarà solo la sfida tra i due bomber della Nazionale, Ciro Immobile - ex di turno - e Andrea Belotti: per la squadra di Simone Inzaghi una vittoria vorrebbe infatti dire controsorpasso sull'Inter al quarto posto, mantenendo i quattro punti di distanza dal Napoli. Per gli uomini di Sinisa Mihajlovic, invece, tre punti significherebbero riprendersi il nono posto, scavalcando la Sampdoria.



I NUMERI - Negli ultimi sei scontri tra le due squadre in Serie A, la Lazio è uscita sempre imbattuta, con tre vittorie e tre pareggi. L'ultima vittoria all'Olimpico dei granata contro i biancocelesti risale al novembre del 1993. I padroni di casa sono in un ottimo momento di forma, avendo totalizzato 13 punti nelle ultime cinque partite, e non hanno subito gol nelle ultime due. Il Torino, invece, ha sempre preso gol nelle ultime otto uscite.