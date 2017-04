Tante le curiosità in vista della 32° giornata di Serie A. Milan e Inter si affronteranno nel Derby e sono le squadre che hanno subito meno gol di testa quest’anno. Il Napoli incontra l’Udinese con Insigne in uno splendido momento di forma: ben 3 doppiette per lui in questa stagione, e nessuno ha segnato come lui nelle ultime 4 giornate.



Le statistiche dicono che la Juve deve fare attenzione a Muntari, mentre il Genoa a Immobile. Infine, Roma e Atalanta sono seconde solo ai bianconeri per numero di volte in cui la porta è rimasta inviolata.