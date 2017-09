QUI TUTTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo Roma-Udinese, Spal-Napoli, Juventus-Torino e Sampdoria-Milan delle 12.30, scendono in campo altre otto squadre in contemporanea alle ore 15.00. Nell'Inter gioca Brozovic sulla trequarti alle spalle di Icardi, confermati Vecino e Borja Valero in mezzo al campo. Emergenza in casa Lazio, scelte obbligate per Simone Inzaghi: giocano Luis Alberto e Immobile. Di seguito tutte le formazioni ufficiali dei match in programma questo pomeriggio:– Nicolas; Bearzotti, Heurtaux, Caracciolo, Souprayen; Zaccagni, Zuculini, Fossati; Romulo, Pazzini, Valoti.– Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.