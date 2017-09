Pronta per iniziare una domenica di Serie A con tanti appuntamenti alle 15. Non mancano le novità dai campi, qui tutte le formazioni ufficiali dalle singole gare. Per non perdervi neanche una scelta in ottica fantacalcio. Gioca Kalinic nel Milan, il Napoli non fa turnover: Insigne in campo.SPAL – Gomis; Vaisanen, Vicari, Salamon; Lazzari, Mora, Schiattarella, Viviani, Costa; Borriello, Paloschi.CAGLIARI – Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Capuano; Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Sau.