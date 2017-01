Ricca giornata di Serie A, dopo Juve-Lazio scendono in campo dieci squadre. Aspettando le due partite di chiusura della 21ma giornata: Atalanta-Sampdoria e Roma-Cagliari. Ecco tutte le formazioni ufficiali in aggiornamento in tempo reale, con le scelte, le esclusioni e gli indisponibili. Squalificato Belotti nel Torino, non convocato Maxi Lopez. Il Bologna recupera Dzemaili, nel Sassuolo ci sono Berardi e Politano.