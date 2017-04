Pronta per iniziare un’altra domenica di Serie A con tanti appuntamenti, dopo la sfida tra Sassuolo e Napoli. Non mancano le novità dai campi, qui tutte le formazioni ufficiali in arrivo in tempo reale dalle singole gare. Per non perdervi neanche una scelta in ottica fantacalcio!Fuorinel Torino, gioca Boyé. C’è Sorrentino nel Chievo in porta, debutta il baby de Paoli. Tocca anel 352 della Lazio, spazio a Lapadula in attacco nel Milan (vinto il ballottaggio con Bacca), Empoli ancora con El Kaddouri.