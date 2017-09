Uno arriva dalla doppietta contro il Genoa, l’altro si presenta con la tripletta realizzata al Benevento. Ciro Immobile e Dries Mertens accendono la sfida tra bomber nelle quote del turno infrasettimanale tra Lazio e Napoli. Tutti e due hanno iniziato benissimo la stagione e volano nelle scommesse sul primo marcatore della partita di domani. Il tabellone Microgame dà in vantaggio il belga, fin qui autore di cinque reti, ma che per ora non ha mai aperto le marcature del Napoli: riuscirci all’Olimpico pagherebbe 4,15, mentre per Immobile, primo marcatore contro il Chievo e contro il Milan, l’offerta sale a 5,50. Nessun dubbio sul principale “indiziato” di Benevento-Roma: Edin Dzeko ha la strada spianata in tabellone, dove la firma sul primo gol dell’incontro è data a 3,70. Decisamente più alta l’offerta per l’altra sponda giallorossa, che al momento ha all’attivo solo la rete di Ciciretti contro la Sampdoria. Stavolta in prima linea c’è Massimo Coda, a un sostanzioso 10,50. Turno in discesa anche per gli uomini di punta di Milan e Juventus: Nikola Kalinic, a 3,40, apre le scommesse sul primo gol di Milan-Spal (che risponde con Paloschi a 9,00); per Paulo Dybala l’offerta scende a 3,00 in Juve-Fiorentina, mentre i viola puntano su Cyril Théréau a 8,25.