Vincenzo Montella sarà ancora in panchina per il derby, almeno secondo i bookmaker: con il Milan protagonista di un avvio di campionato non sfavillante, il futuro del tecnico è più a rischio, ma secondo Stanleybet per la gara contro l’Inter sarà ben saldo in panchina, quotato a 1.05. Un clamoroso e fino a pochi giorni fa inimmaginabile avvicendamento di Ancelotti alla guida del Milan, invece, pagherebbe 7.00 volte la posta giocata, mentre la possibilità che nessuno dei due allenatori condurrà i rossoneri nella stracittadina milanese si gioca a 5.00.Oltre al prossimo derby, i bookie di Liverpool si sbilanciano anche sul possibile futuro allenatore del Milan nel caso Montella non dovesse “mangiare il panettone” venendo esonerato entro la fine di quest’anno. Anche in questo caso Montella resta il principale candidato alla guida del Diavolo, con la sua permanenza data a 1.25. Oltre al solito ex Ancelotti (4.50), sono tanti i possibili candidati: il primo della lista è Walter Mazzarri, attualmente senza contratto e che in passato si trovò all’Inter insieme a Marco Fassone. La quota per il mister di San Vincenzo si attesta a 7.00, vicinissima a quella di un altro grande ex, Gennaro Gattuso. L’eventualità che l’attuale allenatore della Primavera del Milan passi alla guida della prima squadra, infatti, è data a 8.00. Inseguono, subito dopo, una figura dal grande carisma come Marcello Lippi (12.00) e una neanche troppo vecchia conoscenza del calcio italiano, Paulo Sousa (13.00). Oltre a Guidolin (20.00), sul tabellone di Stanleybet si trovano anche una serie di profili che rispetterebbero il mantra “il Milan ai milanisti”, con Capello (20.00), Baresi (22.00), Van Basten (30.00), Rijkaard (30.00) e Gullit (30.00) in rapida successione. Uno Zaccheroni-bis, diciotto anni dopo lo scudetto del ‘99, invece, pagherebbe 35.00 volte la posta, così come quello di Trapattoni è bancato a 40.00. Infine, un fantascientifico ritorno di Arrigo Sacchi sulla panchina rossonera è dato in lavagna a 60.00.