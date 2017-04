Dal weekend al Monday Night si prevedono sfide intense in Serie A. In apertura c’è il big match Fiorentina-Inter e per la lavagna di betaland.it nessuna differenza tra le due squadre quotate entrambe a 2,60 con X a 3,55. Domenica sarà il turno della Juve, favorita a 1,19 sul 15,00 del Genoa. A chiudere questa 33esima giornata sarà il Monday Night tra Pescara e Roma: i giallorossi hanno il match in pugno e il risultato esatto 0–3 vale 10,50.