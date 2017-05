Ultima giornata di campionato in Serie A. Sabato due anticipi: su Better favorita l’Atalanta (a 1,27) che, in corsa per scavalcare la Lazio al quarto posto, ospiterà il Chievo (a 9,50); la Juventus (a 2,00), Campione d’Italia, si recherà a Bologna (a 3,50). Domenica tutte le altre partite. Per la lotta alla seconda posizione la superfavorita Roma (a 1,05), che con una vittoria confermerebbe il posto di vice Juve, riceverà il Genoa (a 30,00); il Napoli (a 1,15), che spera in un passo falso dei giallorossi, sarà impegnato in trasferta a Genova contro la Sampdoria (a 14,00). Dopo il Pescara e il Palermo, già retrocessi, si attende la terza squadra che scenderà nella serie cadetta, la lotta è tra il Crotone e l’Empoli. Ai calabresi, che affronteranno allo Scida la Lazio, serve una vittoria e un passo falso dei toscani a Palermo. I tre punti per il Crotone sono quotati a 1,90, il successo dei biancocelesti è a 3,25; la vittoria dell’Empoli al Barbera è a 1,40, quella dei rosanero è a 6,25. Il Milan (a 1,88), conquistato l’ultimo posto disponibile per l’Europa League affronterà al Sant’Elia il Cagliari (a 3,60). In lavagna Better le quote sorridono all’Inter (a 1,33), al Torino (a 1,58) e alla Fiorentina (a 1,14) che tra le mura amiche affronteranno rispettivamente l’Udinese (a 8,00), il Sassuolo (a 4,75) e il Pescara (a 14,00).