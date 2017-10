Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A riparte con l’undicesima giornata che si disputerà nel prossimo week end. In uno dei due classici anticipi del sabato si disputerà il big match della giornata tra il Milan (a 4,00 su Better, il marchio di scommesse di Lottomatica), vittorioso con il Chievo e voglioso di una vittoria davanti al proprio pubblico, e la favorita Juventus (a 1,95), proiettata all’inseguimento di Napoli e Inter; nell’altra partita la Roma (a 1,25), dopo la vittoria interna sul Crotone, cercherà il bis all’Olimpico contro il Bologna (a 11,00). Nel lunch match di domenica il fanalino di coda Benevento (a 11,00) ospiterà la favorita Lazio (a 1,27) di Inzaghi. Le quote Better sorridono al Napoli (a 1,14), alla Sampdoria (a 1,90), al Torino (a 1,60) che tra le mura amiche riceveranno rispettivamente il Sassuolo (a 16,00), il Chievo (a 4,35), il Cagliari (a 5,25) ma anche alla Fiorentina (a 1,70) e all’Inter (a 1,37) che in trasferta affronteranno il Crotone (a 5,00) e il Verona (a 8,50). Il blitz dell’Atalanta a Udine è quotato a 2,05, la vittoria dei friulani è a 3,75. Più equilibrate in lavagna Better le quote per la sfida a Ferrara tra la Spal (a 2,85) e il Genoa (a 2,65).