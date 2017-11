A mezzogiorno di domenica, seguiti da milioni di cinesi, Inter e Torino (1 a 1.50, X a 4.40, 2 a 6.50) se la vedranno davanti a 72mila persone. San Siro esaurito tranne la curva avversaria. I tifosi del Toro disertano la vicina trasferta. Cagliari-Verona (1 a 1.83, X a 3.40, 2 a 4.75) è uno dei primi spareggi retrocessione. Il Chievo, reduce da due pesanti sconfitte con 8 goal subiti, affronta un Napoli (1 a 7.50, X a 5.00, 2 a 1.40) che vanta 10 vittorie e un pareggio. La Fiorentina affronta la Roma (1 a 2.80, X a 3.60, 2 a 2.40), che ha realizzato tre goal in quattro giorni con il contributo decisivo di El Sha. Quanti goal segnerà la Juventus in casa col Benevento (1 a 1.05, X a 14.00, 2 a 41.00)? Per i campani ci sono ad oggi 29 goal subiti. L’Udinese di Delneri si augura di mantenere i due ultimi buoni risultati e affronta la Lazio (1 a 1.26, X a 6.25, 2 a 10.50) reduce da 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Alle 18.00 si gioca Atalanta-Spal (1 a 1.28, X a 5.25, 2 a 13.00) senza Papu per riposo precauzionale, mentre in serata Sassuolo – Milan (1 a 3.60, X a 3.50, 2 a 2.05) senza Biglia. Ancora una serata decisiva per i rossoneri? Come si comporterà Bonucci?