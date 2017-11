Dopo la sosta per le partite della Nazionale torna la Serie A con la tredicesima giornata di campionato. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica. Di grande appeal i due anticipi di sabato: alle ore 18 il derby capitolino, con la Roma (a 2,30) che parte con i favori del pronostico sulla Lazio (a 3,00); alle 20:45 allo stadio San Paolo il super favorito Napoli (a 1,47) riceverà il Milan (a 6,25). Domenica, alle 12.30, è in programma il match, allo stadio Ezio Scida, tra il Crotone (a 2,90) e il Genoa (a 2,50). Cinque partite si giocheranno alle ore 15. In lavagna Better partono favoriti il Torino (a 1,80) e l’Udinese (a 1,95) che affronteranno in casa rispettivamente il Chievo (a 4,35) e il Cagliari (a 4,00) ma avanti nelle quote sono anche il Sassuolo (a 2,10), la Fiorentina (a 1,90) e la Juventus (a 1,57) che in trasferta giocheranno contro il Benevento (a 3,55), la Spal (a 4,00) e la Sampdoria (a 6,00). Il posticipo serale di domenica al Meazza vedrà di fronte l’Inter (a 1,70) e l’Atalanta (a 5,25). Chiuderà la 13esima giornata il posticipo di lunedì al Bentegodi tra il Verona (a 2,80) e il Bologna (a 2,70). Su www.better.it il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle partite di “Serie A e B” e dei vari campionati nazionali ed internazionali.