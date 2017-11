Da tripla il match lunch della domenica. Posta in palio che vale doppio tra Crotone e Genoa con l’1 che triplica la giocata, l’X a 3,15 e il 2 a 2,45. Il multigoal da 1 a 2 sì a 1,95, il multigoal da 1 a 3 sì a 1,38, il multigoal da 2 a 4 sì a 1,58 e il multigoal da 3 a 4 sì a 2,80. Il Benevento, ancora mestamente a zero punti in classifica, sogna di muovere per la prima volta la classifica di fronte al pubblico amico ospitando un Sassuolo, al momento, tutt’altro che trascendentale. Ma pronostico ostile per l’1 a 3,55, che si assesta a 3,50 per l’X e scende a 2,05 per il 2. Ancor più sbilanciate le quote sull’esito 1 al 15° a 7,80, l’X a 1,23 e il 2 a 6,10, e alla mezz’ora con l’1 a 4,17, l’X a 1,75 e il 2 a 3,40. Il Torino, sempre alle 15, ospita un Chievo Verona da prendere con le pinze. Sulla lavagna di BetFlag l’1 è consigliato a 1,80, l’X a 3,75 e il 2 a 4,10. L’under/ over 2,5 paga 2,05 e 1,70, l’under/ over 3,5 1,40 e 2,70 e l’under/ over 4,5 1,16 e 4,85. La Juve torna in campo in quel di Genova per affrontare una Sampdoria con le dovute cautele. Il successo bianconero è suggerito a 1,55, lontanissimo dal 5,75 dell’1 doriano e con l’X a 4,20. Tra i risultati esatti 0 – 0 a 13,00, 2 – 0 a 27,00, 3 – 1 a 35,00, 3 – 3 a 50,00, 0 – 3 a 11,50 e 3 – 4 a 75,00. In serata, alle 20,45, nerazzurri contro in Inter – Atalanta. Per la bandiera delle scommesse brillano di più i colori milanesi e propone l’1 a 1,75, l’X a 3,85 e il 2 a 4,35. La somma goal 0 è offerta a 5,00, la somma goal 1 a 5,75, la somma goal 2 a 3,70, la somma goal 3 a 3,85, la somma goal 4 a 4,90 e la somma goal più di 4 a 4,55.