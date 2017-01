È tutto pronto per la 22esima giornata della Serie A. Per i due anticipi di sabato, partono favorite sulla lavagna Better la Lazio (a 1,53) e l’Inter (a 1,20) che affronteranno rispettivamente il Chievo (a 7,25) e il Pescara (a 13,00). Interessante l’anticipo di domenica, con il Torino (a 2,40) che ospiterà l’Atalanta (a 3,10). Sei partite si disputeranno alle ore 15. Nelle quote Better partiranno con i favori del pronostico la Juventus (a 1,48) e la Roma (a 1,75) che saranno impegnate in trasferta contro il Sassuolo (a 7,00) e la Sampdoria (a 4,50). Quote favorevoli anche per la Fiorentina (a 1,63) che riceverà il Genoa (a 5,50). Più equilibrate le quote Better per le sfide tra l’Udinese (a 3,00) e il Milan (a 2,40) allo stadio Friuli, tra il Crotone (a 2,45) e l’Empoli (a 3,10) in terra calabra e tra il Cagliari (a 2,50) e il Bologna (a 3,00) in terra sarda. Il posticipo serale, che si giocherà al San Paolo, chiuderà la giornata e vedrà di fronte il Napoli (a 1,13) di Sarri contro il Palermo.