Anticipo di lusso questa settimana in Serie A con la Fiorentina che ospita la Juve. Sulla lavagna di BetFlag bianconeri naturalmente favoriti ma 2 alto a 1,85, con l’X a 3,40 e l’1 a 4,45. Un gol di Miralem Pjanic, si legge in una nota, moltiplica per 4,00, di Federico Barbareschi per 3,00, di Douglas Costa De Souza per 3,25, di Gonzalo Gerardo Higuain per 1,90, di Mario Mandzukic per 2,75, Giovanni Pablo Simeone per 3,15, Cyril Thereau per 3,50 e Diego Falcinelli per 3,75. Tre le gare in programma sabato. Alle 15 il Milan farà visita ad una Spal che non sta attraversando un particolare periodo di forma e giustifica l’1, particolarmente congruo nonostante il fattore campo, a 4,50, con l’X a 3,55 e il 2 a 1,80. Completamente differenti gli esiti al 15° con l’1 a 8,57, l’X a 1,23, il 2 a 5,70, e al 30° con l’1 a 4,99, l’X a 1,75 e il 2 a 3,00. Alle 18 tocca al Crotone fare gli onori di casa ad una temibile Atalanta con una posta in palio che per i calabresi vale sicuramente doppio in proiezione salvezza. Pronostico tutt’altro che favorevole per la formazione di Walter Zenga con l’1 a 4,50, l’X a 3,55 e il 2 a 1,80. Per le doppie chance l’X2 paga a 1,20, l’12 a 1,31 e l’1X a 1,95. Alle 20,45 Napoli – Lazio è gara di cartello, nonostante i due recenti passi falsi dei biancocelesti. Azzurri inevitabilmente favoriti dalle quote della bandiera delle scommesse che banca l’1 a 1,65, l’X a 4,05 e il 2 a 5,00. Il multigoal da 1 a 2 sì a 2,60, il multigoal da 1 a 3 sì a 1,60, il multigoal da 2 a 4 sì a 1,56 e multigoal da 3 a 4 sì a 2,35. Domenica il match lunch è Sassuolo – Cagliari, scontro diretto delle zone basse della classifica. Non è gara da tripla condizionata dal fattore campo e per questo l’1 è offerto a 2,10, con l’X a 3,30 e il 2 a 3,60. L’1 o over 2,5 è proposto a 1,45, l’X o over 2,5 sì a 1,38, il 2 o over 2,5 sì 1,65. Alle 15, invece, è la volta di Inter – Bologna. Nerazzurri che continuano a collezionare pareggi e X questa volta consigliato a 3,60, ben lontano dall’1 a 1,50 e al 2 a 4,25. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 vale 11,25, l’1 – 1 e il 2 – 0 a 7,75, il 3 – 1 a 11,00 e lo 0 – 1 a 15,50. In serata, alle 20,45, turno casalingo per la Roma contro il Benevento con l’1 popolarissimo a 1,15 e di conseguenza X alto a 7,75 e 2 a doppia cifra a 15,75. La somma goal 0 moltiplica per 25,00, la somma gol 1 per 8,50, la somma goal 2 per 4,80, la somma gol 3 per 4,00, la somma goal 4 per 4,35 e la somma gol più di 4 per 2,95.