Sarà un weekend di grande calcio e, probabilmente, decisivo sia per il duello scudetto che per la lotta alla Champions League. Prepariamoci dunque a forti emozioni perché la 27esima di Serie A comincia con Lazio-Juventus, prosegue con Napoli-Roma e finisce con il derby milanese Milan-Inter. Ci sono le romane sulla strada per lo scudetto: la Juventus fa tappa all’Olimpico per il match con la Lazio e deve evitare la fuga dei campani. Con i biancocelesti non sarà una passeggiata, prova ne è il mach dell’andata a Torino, vinto dalla squadra di Inzaghi. I bianconeri però sembrano aver ritrovato il ritmo da squadra invincibile, il ruolino di marcia di 13 vittorie consecutive e 1 solo goal subito in 3 mesi la dice lunga sulla forma degli uomini di Allegri, che hanno, si legge in una nota, anche il pronostico di Sisal Matchpoint dalla loro. La vittoria juventina è offerta a 2.15, si sale a 3.50 per quella della Lazio, il pareggio vale 3.30. La solidità della difesa bianconera contro il miglior attacco del campionato: i biancocelesti hanno segnato ben 10 reti nelle ultime 3 gare, il goal dei padroni di casa è a 1.41, mentre la probabilità che la Juventus vinca ancora senza subire reti è a 3.40.Poche ore dopo il Napoli ospita la Roma e prova a scappare. Con il 5-0 sul Cagliari i campani hanno centrato la decima vittoria consecutiva e, a guardare le quote, non dovrebbero fermarsi nemmeno con i giallorossi: gli azzurri sono offerti vincenti a un popolare 1.55, l’impresa romanista al San Paolo vale ben 6 volte la posta, il segno X è a 4.15. Con 11 gol nelle ultime 10 partite lontano dall'Olimpico, la Roma può mettere in difficoltà il Napoli. Tra i principali indiziati ad andare a segno c’è il solito Under, a 3.50, mentre nel Napoli sembra certa la firma sul match di Mertens, a 1.90. Pochi dubbi tra gli scommettitori, l’87% ha puntato sull’undicesima vittoria azzurra, crede nell’impresa giallorossa solo l’8%.L’umore del Milan è alle stelle, dopo la conquista della finale di Coppa Italia e le tre vittorie di fila in campionato, i rossoneri si presentano al Derby con l’Inter come meglio non si potrebbe. Tutt’altro passo per i nerazzurri, che nelle ultime 8 gare hanno vinto solo 2 volte. I bookie di Sisal Matchpoint però, prevedono un derby incerto: la vittoria rossonera vale 2.50, i nerazzurri inseguono di poco, a 2.95, il pareggio è a 3.20. La nota positiva per Spalletti è il ritorno di Icardi, che però dovrà vedersela con la compattezza difensiva del Milan, con appena 4 goal subiti nelle ultime 8 uscite. Sisal Matchpoint propone il duello del goal Cutrone Vs Icardi e anche questo si preannuncia incerto: entrambi sono infatti a 3.60, con il segno X a 1.80. Equilibrio anche nelle puntate degli scommettitori, il 53% dice Milan, il 35% Inter.