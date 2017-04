Archiviate le semifinali di Coppa Italia che hanno sancito Lazio e Juventus come finaliste del prossimo 2 giugno, l’attenzione degli scommettitori Better torna sul campionato di Serie A con la 31esima giornata. Sabato si disputeranno tre anticip i in cui sono favorite tutte e tre le squadre di casa: Empoli (a 1,80), Atalanta (a 1,48) e Juventus (a 1,23) affronteranno rispettivamente il Pescara (a 4,20), il Sassuolo (a 6,75) e il Chievo (a 14,00). Il lunch match di domenica si giocherà al Marassi con un sostanziale equilibrio nelle quote Better per la sfida tra la Sampdoria (a 2,80) e la Fiorentina (a 2,45). Cinque partite si giocheranno alle 15: le quote Better sorridono all’ Udinese (a 1,77) e al Milan (a 1,25), che tra le mura amiche affronteranno il Genoa (a 4,35) e il Palermo (a 11,50), ma anche all ’Inter (a 1,30) e alla Roma (a 1,40) che saranno impegnate in trasferta contro il Crotone (a 8,50) e il Bologna (a 7,00). Il blitz de l Torino a Cagliari è quotato a 2,25, il successo dei sardi è a 3,20. Il posticipo serale è anche il big match della giornata, con quote Better equilibratissime: all’Olimpico di Roma la Lazio (a 2,55) ospiterà il Napoli (a 2,50).