Torna la Serie A, con la sfida scudetto tra Juventus e Napoli e la rincorsa ai piazzamenti che valgono l’Europa delle grandi tra Roma, Inter e Lazio. Si partirà a giocare già domani alle 15.00 e a scendere in campo sarà la Juventus di Massimiliano Allegri: dopo la bruciante sconfitta in casa contro il Real Madrid il morale dei bianconeri è a terra, ma l’avversario non appare così proibitivo e, nel più classico dei testacoda tra la prima della classe e gli ultimi in classifica del Benevento, per i bookmaker di Stanleybet, Buffon e compagni sono favoriti a 1.22 in trasferta, con la vittoria dei campani data comunque alta a 15.00 e con il pari fisso a 5.75. Stesso discorso per la Roma, impegnata in casa contro la Fiorentina: la partita si presenta più complicata e bisognerà vedere quanto possa incidere la brutta sconfitta del Camp Nou. In lavagna la squadra di Di Francesco parte comunque avanti a 1.78 contro il 4.60 dei Viola, mentre il pareggio è dato a 3.55. Impossibile non citare il Derby della Lanterna che mai come quest’anno è equilibrato: 2.70 la quota per il trionfo della Sampdoria, 2.72 per quello del Genoa mentre il segno X è proposto a 3.10. Domenica invece giocheranno tutte le altre, a cominciare dall’Inter che ritroverà Mazzarri da avversario. Dopo i due punti buttati via nel derby, i nerazzurri vogliono tornare a vincere, anche se con il Torino non sarà semplice: su www.stanleybet.it i ragazzi di Spalletti sono probabili vincitori a 2.10 ma Belotti e compagni non sono così distanti a quota 3.60, con la parità offerta a 3.25. Il Napoli invece vuole ripartire dopo il brusco stop con il Sassuolo e contro il Chievo Verona sembra non esserci storia, con un successo partenopeo quasi scontato a 1.15, mentre un colpaccio clivense al San Paolo paga addirittura 16.00 volte la posta. La giornata si chiude con i posticipi di Lazio e Milan, rispettivamente contro Udinese e Sassuolo. Per Stanleybet sono favorite entrambe le squadre che si contendono la qualificazione in competizioni europee, con i biancocelesti dati a 1.80 contro il 4.40 friulano e i rossoneri di Gattuso quotati vincenti a 1.48 sul 7.00 per l’impresa in trasferta dei neroverdi emiliani.