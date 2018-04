La quota più bassa della giornata spetta al successo casalingo del Napoli contro l'Udinese, dato a 1,17. Vero è che la squadra di Sarri accusa da qualche tempo inattese difficoltà offensive (solo 4 reti nelle ultime 5 partite); ma i friulani sono in un periodo nerissimo, fatto di nove sconfitte consecutive. Ipotesi pareggio ad alta quota, 7,25, non parliamo del «2», in lavagna a 16. Compito sulla carta agevole per la Roma, a 1,45 in casa con un Genoa ormai praticamente salvo. Il «2» dei rossoblù, che comunque fuori casa hanno subito soltanto 10 reti in 16 partite, vale 7,25. Tra le altre, Milan (2,35) favorito a Torino contro i granata (3,05). Scontro salvezza a Ferrara, con la Spal (2,15) preferita al Chievo (3,70)