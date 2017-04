Mancano solo cinque partite alla conclusione della stagione, e in Serie A le sfide al vertice della 34esima giornata contano più che mai per assicurarsi un posto nelle prossime coppe europee. A catalizzare l’attenzione è il Derby della Capitale, in programma domenica all’ora di pranzo e che si preannuncia uno dei più combattuti degli ultimi anni. La Roma di Spalletti deve difendere il secondo posto dagli assalti del Napoli e non ha ancora abbandonato i sogni scudetto, mentre la Lazio di Inzaghi con una vittoria si rilancerebbe prepotentemente per il terzo posto. Per il bookmaker d’oltremanica Stanleybet, i giallorossi partono con i favori del pronostico, dati vincenti a 1.85 contro il 4.05 dei biancocelesti, mentre il pareggio è proposto a 3.75.Ad aprire il fine settimana di campionato è però la sfida di questa sera tra Atalanta e Juventus. La compagine rivelazione di Gasperini ospita i leader della classifica alla ricerca di punti importanti per il quarto posto. I ragazzi di Allegri vogliono invece blindare la prima posizione e sono favoriti a 1.90, ma attenzione alla “Dea” il cui colpaccio è bancato a 4.25 con il pari fisso a 3.45.Dall’anticipo del venerdì al posticipo della domenica sera, con il big match tra Inter e Napoli. Le due squadre non possono permettersi di perdere e in lavagna i partenopei sono davanti, offerti vincenti a 2.25, mentre un trionfo nerazzurro vale 3.05 volte la posta. Il segno X in questa partita si gioca a 3.50. Sull’altra sponda meneghina, il Milan della nuova proprietà fa visita al Crotone. I calabresi sono in piena lotta salvezza e vogliono i tre punti tanto quanto i rossoneri, in cerca dell’Europa. Falcinelli e compagni devono inseguire, quotati vincitori su www.stanleybet.it a 3.85 mentre i ragazzi di Montella sono davanti a 1.95 con l’eventualità della parità che si gioca a 3.60.Anche la Fiorentina, dopo l’emozionante successo sull’Inter, si è rilanciata per conquistare un posto in Europa League. Domenica la viola vola a Palermo ed è avanti in quota a 1.40 contro una squadra che sembra ormai condannata inevitabilmente alla retrocessione. Una miracolosa vittoria rosanero è quotata altissima a 7.00, meno probabile del pareggio offerto a 5.00.Completano il turno: Torino – Sampdoria (1 1.65 – X 4.35 – 2 4.55), Genoa – Chievo Verona (1 1.70 – X 3.90 – 2 5.00), Cagliari – Pescara (1 1.60 – X 4.55 – 2 5.00), Empoli – Sassuolo (1 2.10 – X 3.45 – 2 3.50) e Bologna – Udinese (1 2.40 – X 3.30 – 2 3.00).