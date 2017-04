La Serie A si prepara a tornare in campo per la 34esima giornata. Il turno si aprirà domani sera a Bergamo con l’anticipo tra l’Atalanta, rivelazione del campionato, e la Juventus: nelle quote Better l’«1» vale 3,60, mentre il «2» si gioca a 2,15. Due partite sabato: partono con i favori del pronostico il Torino (a 1,62), che ospiterà la Sampdoria (a 5,25), e la Roma (a 1,85), che sarà impegnata nel derby contro la Lazio (a 4,25). Domenica si giocheranno sei match alle ore 15. Quote Better favorevoli al Milan (a 1,90) e alla Fiorentina (a 1,40), che in trasferta affronteranno rispettivamente il Crotone (a 4,00) e il Palermo (a 7,50), e a Empoli (a 2.05) e Cagliari (a 1,60) che riceveranno il Sassuolo (a 3,70) e il Pescara (a 5,25). Il blitz dell’Udinese a Bologna è offerto a 3,15 da Better mentre il successo dei rossoblù è a 2,30. Chiuderà la 34esima giornata la sfida del Meazza tra l’Inter (a 3,00), in cerca di riscatto dopo la rocambolesca sconfitta subita a Firenze, e il Napoli (a 2,30) che è quasi obbligato a vincere se vuole tenere viva la possibilità di arrivare al secondo posto.