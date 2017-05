Rush finale per la Serie A: 180 minuti alla fine del campionato. Sabato la sfida al Franchi tra la Fiorentina (a 1,90 su Better) e la Lazio (a 3,40), poi a Bergamo l’Atalanta (a 2,10) ospiterà il Milan (a 3,55). Il lunch match di domenica si disputerà al Meazza tra la favorita Inter (a 1,40) del neo tecnico Vecchi e il Sassuolo (a 7,00). Better punta poi sul Bologna (a 1,55), sul Crotone (a 1,65) e sulla Sampdoria (a 1,87), che tra le mura amiche affronteranno rispettivamente il Pescara (a 5,75), l’Udinese (a 5,00) e il Chievo (a 4,00). Quote favorevoli anche al Genoa (a 1,58) e al Napoli (a 1,55) che saranno impegnate in trasferta contro il Palermo e il Torino: per la vittoria di entrambe la quota è a 5,25. Il blitz dell’Empoli a Cagliari è a 2,25, il successo dei sardi è quotato a 3,00. Il posticipo serale di domenica, che è anche il match clou della giornata, si disputerà all’Olimpico tra la Roma (a 2,60) e la Juventus (a 2,65), grande equilibrio nelle quote.