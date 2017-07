Per la Roma un'impegnativa trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus impegnata in casa contro il Cagliari. Così la prima giornata della serie A 2017-2018, al via nel week-end del 19-20 agosto. I quotisti di BetFlag hanno già aperto le quote sui primi match a e prevedono un esordio non facile per la Roma di Di Francesco: il «2» giallorosso è comunque favorito, ma offerto a quota consistente, 1,90, contro il 4,25 dell'Atalanta. Decisamente più facile l'impegno dei campioni d'Italia della Juventus, a 1,18 in casa contro il Cagliari (a 16,00). A bassa quota anche la vittoria della Lazio (1,27) che scenderà in campo all'Olimpico contro la neopromossa Spal: l'impresa degli emiliani vale 10,50, mentre per il pareggio si scende a 5,50. Esordio da non sottovalutare per l'Inter, impegnata a San Siro contro la Fiorentina: i quotisti danno fiducia a Spalletti con il segno «1» a 1,70 e il successo viola a 5,25. Ci riprova il Crotone, che nell'aprile scorso ha fermato il Milan sull'1-1: visti i rinforzi arrivati in casa rossonera questa volta l'impresa sarà più difficile e il segno «1» vale 7,75, un altro pareggio 4,50, mentre la squadra di Montella è favorita a 1,40. Stessa quota per il Napoli che debutta al Bentegodi contro il Verona (7,75), mentre l'esordiente Benevento è a 6,15 in casa della Sampdoria (a 1,60). Torino avanti, anche se di poco, a 2,35 in casa del Bologna (3,00), mentre viaggiano più in equilibrio Sassuolo-Genoa e Udinese-Chievo: emiliani e friulani sono favoriti nei due match casalinghi, a 2,10, contro quota 3,55 per i successi di Genoa a Chievo.