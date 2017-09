Juventus di nuovo prima a scendere in campo per il weekend calcistico, che segna la ripresa del campionato dopo la pausa per le qualificazioni mondiali. Anche questa volta, per i bianconeri impegno in casa sabato alle diciotto, questa volta l’avversario è il Chievo e sulla lavagna di BetFlag: quote a tinte bianconere con l’1 proposto con una quota bassa appena a 1,18, che diventa 6,75 per l’X e arriva a due cifre, 15,50, per il 2 del novantesimo. Sempre sabato, ma alle 20,45, avversario scomodo per la Roma a Marassi dove incontra la Sampdoria. Basso ma non troppo il 2 a 1,85, lontanissimo dall’1 e l’X a 3,80. Domenica 10 tocca all’Inter scendere in campo per l’ora di pranzo. Alle 12,30 farà gli onori di casa con la matricola imbattuta Spal e, ciò nonostante, per la bandiera delle scommesse è pronostico a senso unico con 1 a 1,25, che quintuplica a 6,00 per l’X, per arrivare a 10,50 per lo storico 2 dei ferraresi. A seguire, alle 15, il calendario oppone Atalanta-Sassuolo con i bergamaschi che, per BetFlag, hanno le carte in regola per cancellare l’imbarazzante zero in classifica: 1 a 1,60, X a 4,00 e 2 a 5,50. Lazio-Milan è sicuramente il match clou della terza giornata. Gara da quasi tripla ma con la formazione di casa leggermente favorita dai pronostici della bandiera delle scommesse. Meno di mezzo punto percentuale separa le vittorie delle due squadre: 1 a 2,40 e 2 a 2,85, con l’X a 3,40. Alle 18 il Benevento affronta un Torino avanti nel pronostico con il 2 a 1,80, che raddoppia a 3,70 per l’X per stabilizzarsi a 4,15 per l’1. In serata alle 20,45 Bologna-Napoli è gara dai molteplici interessi. Azzurri accreditati per il successo finale suggerito a 1,35, lontanissimo dal moltiplicatore 8,25 dell’1 e di un risultato di parità che quintuplica la posta gioco a 4,95. Il rigore nel primo tempo il sì è consigliato a 4,92, il no a 1,10, l’espulsione sì a 3,15 e no a 1,30.