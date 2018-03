Deluso in Europa League, il Milan insegue il sogno Champions, non più utopistico dopo le ultime vittorie. La trasferta in casa del Genoa è insidiosa e le quote SNAI sono ravvicinate: tiepido il favore per il «2» rossonero, a 2,45, la vittoria del Genoa vale 3,10 e il pari 3,05. Tutt'altro che incoraggianti per il Milan i precedenti: il Genoa ha sempre vinto a Marassi nelle ultime tre stagioni, peraltro senza subire gol. A proposito di tenuta difensiva, va considerato che la squadra di Ballardini, malgrado una classifica non esaltante, ha la quinta difesa del campionato, con 27 reti subite. E poiché anche il Milan incassa poche reti (nessuna nelle ultime tre di campionato) l'Under piomba a 1,60 (Over a 2,25).