La Juventus recupera la 26esima giornata interrotta dal maltempo con l’Atalanta e ha la grande chance di allungare a +4 sul Napoli. Il match all’Allianz, si legge in una nota, può essere decisivo per le sorti scudetto, la Juve con 4 punti di vantaggio potrebbe andare in fuga e la squadra di Allegri difficilmente si farà sfuggire questa occasione. Se si aggiunge che i bianconeri in casa hanno perso una sola volta – con la Lazio – e che poi hanno inanellato una serie di 11 vittorie e 3 pareggi, è facile immaginare un pronostico a senso unico, come quello di Sisal Matchpoint. La vittoria della Juventus è in cassaforte, a 1.42, l’Atalanta punta all’Europa League ma il segno 2 vale ben 8 volte e mezzo la posta. A 4.30 il pareggio.