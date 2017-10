La serie A torna in campo, dopo la parentesi della nazionale, con due anticipi che mettono di fronte quattro delle cinque squadre di vertice. Sabato alle 18,00 è la Juve a scendere in campo di fronte al pubblico amico contro una Lazio sorniona e mai doma. Sulla lavagna di BetFlag bianconeri favoriti con moltiplicatore abbastanza basso per l’1 bianconero a 1,55, che incrementa a 4,10 per l’X ed assestarsi a 5,75 per il successo biancoceleste.