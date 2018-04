La vittoria in rimonta sul Chievo dà una spinta in più al Napoli, almeno a giudicare dalle scelte degli scommettitori. Azzurri in primo piano per la super sfida di domenica a San Siro contro il Milan, sempre battuto dalla squadra di Sarri negli ultimi tre scontri diretti: l’80% delle giocate è andato sul segno «2», in netto vantaggio anche nelle quote 888sport.it a 1,83. I rossoneri sono invece chiamati a rompere un digiuno di vittorie che dura ormai da tre turni e che ha fatto scivolare la squadra a -8 dal quarto posto: il colpo di Gattuso pagherebbe 4,50 ed è stato scelto nell’11% dei casi, mentre il pareggio (che manca dal 2016) si gioca a 3,60 con il 9% delle preferenze. I quattro confronti diretti più recenti sono tutti finiti in Goal, anche stavolta favorito a 1,86 (per il No Goal si arriva a 1,90). Più prudenti, invece, le previsioni su Under e Over: i quotisti puntano su un incontro da meno di tre reti complessive (1,81), mentre l’esito “alto” è in quota a 2,00.