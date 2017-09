Una volta si sarebbe detto match da tripla. Nel Milan-Roma che si gioca a San Siro domenica c'è un po' di tutto: dalle riposte ambizioni di scudetto alle più aperte mire sulla zona Champions. Il pronostico dei quotisti SNAI si sviluppa su un equilibrio perfetto: a 2,60 troviamo sia il segno «1» che il «2», mentre la «X» viaggia a 3,50. Le due squadre vivono momenti diversi: inquieto il Milan, turbato dalla sconfitta in casa della Samp, più serena la Roma, con tre successi e dieci gol realizzati nelle ultime tre partite di campionato. A favore dei giallorossi anche i precedenti: vittoria netta, 1-4, lo scorso anno, successo pesante anche due stagioni fa, 1-3. Tendenza Over per entrambe: quattro su sei in campionato per il Milan, quattro su cinque per la Roma, che deve recuperare la partita non giocata con la Samp. Un altro Over è a quota modesta, 1,60, l'Under si gioca a 2,20. Probabile vedere entrambe le squadre a segno: il Goal piomba a 1,50.