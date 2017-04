Sette giornate alla fine del campionato: tutti i match della 32esima giornata si disputeranno oggi. Nelle quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, i favori del pronostico sono per l’Inter (a 2,10), reduce dalla sconfitta a Crotone, sul “nuovo“ Milan (a 3,35). Quote favorevoli per le due squadre romane e le due torinesi: la Roma (a 1,50) ospiterà l’Atalanta (a 6,50), la Lazio (a 1,65) sarà impegnata in trasferta contro il Genoa (a 5,25) che riavrà in panchina il tecnico Juric; la Juventus (a 1,27) si recherà a Pescara (a 10,00), il Torino (a 1,53) riceverà il Crotone (a 6,00). Atteso è anche il derby toscano: al Franchi la Fiorentina (a 1,30) affronterà l’Empoli (a 9,00). Grande equilibrio nelle quote per il match al Barbera tra il Palermo e il Bologna: entrambe le squadre sono quotate a 2,70. Il blitz del Chievo a Cagliari è a 3,20, la vittoria dei sardi a 2,25. Dopo sei giornate senza vittorie, il Sassuolo (a 2,15) cercherà in casa i tre punti contro la Sampdoria (a 3,30). Chiuderà la giornata il posticipo serale del San Paolo con il Napoli (a 1,25) che affronterà l’Udinese (a 11,50).