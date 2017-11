Una vittoria in rimonta sul Benevento e la testa della Serie A solo a un punto: tanto è bastato per rimettere la Juventus in cima al tabellone per lo scudetto, con i quotisti Snai che abbassano l’offerta a 2,05. Il Napoli è ancora primo in Serie A, ma dopo il pari in trasferta con il Chievo insegue in quota a 2,15. Pari anche per l’Inter, mentre la Roma vince in trasferta e agguanta i nerazzurri sul tabellone, per entrambe l’offerta è 15,00. Lazio bloccata, ma dal maltempo: sui biancocelesti ogni euro puntato ne varrebbe 25 a fine campionato. Vanno in tripla cifra il Milan, a 150 volte la posta, e la Sampdoria, offerta a 350,00.