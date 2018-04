Lo scontro diretto per lo scudetto tra Juventus e Napoli si preannuncia più decisivo che mai. I clamorosi risultati del turno infrasettimanale – in particolare quello del Crotone capace di bloccare la capolista – hanno riavvicinato gli azzurri alla vetta: il vantaggio dei bianconeri si è ridotto da 6 a 4 punti e, vincendo il big match di domenica, la squadra di Sarri si ritroverebbe a un solo punto dagli uomini di Allegri. Per i bookies di Sisal Matchpoint, la Juventus ha ancora in pugno lo scudetto, anche se la quota sulla vittoria finale è leggermente ritoccata verso l’alto, da 1.08 a 1.15. Il Napoli vede più vicino il tricolore, sceso da 7.50 a 5.50. Testa a testa anche tra gli scommettitori, per il 48% la Juventus vincerà il settimo scudetto di fila, il 40% crede che invece il tricolore andrà a Napoli. Non meno entusiasmante la lotta per la Champions League e per la salvezza. A giocarsi gli ultimi due posti disponibili per la più importante competizione europea ci sono Roma, Lazio e Inter. Situazione incerta, come dimostrano anche le quote, tutte vincine: i giallorossi sembrano destinati al terzo posto, a quota 1.35, l’ultima possibilità se lo giocano i biancocelesti, di poco favoriti a 1.40, e i nerazzurri, a 1.50. Nella lotta per non retrocedere, escluso il Benevento ormai destinato alla serie cadetta, l’altra squadra con un piede in B è l’Hellas Verona la cui retrocessione vale appena 1.12. Lotterà fino alla fine il Crotone, protagonista del clamoroso pareggio con la Juventus, ma la strada per la salvezza è in salita, a 1.44. Devono stare attente anche Spal e Chievo, rispettivamente a 2.75 e 5.