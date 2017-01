Quattro punti di vantaggio sulla Roma, sei sul Napoli, e ancora una partita da recuperare. La Juventus prende il largo in classifica grazie alla vittoria sul Sassuolo e complice la giornata no di giallorossi e azzurri fa un balzo anche nelle scommesse sullo scudetto, dove il vantaggio sulle inseguitrici era già netto: sul tabellone 888sport.it la quota scende ulteriormente e passa da 1,20 a 1,15, mentre la Roma paga caro il ko contro la Sampdoria con l’offerta che sale da 7,00 a 9,00. Delusione anche per il Napoli, che non va oltre il pareggio con il Palermo e scivola a 12,00, mentre prosegue la risalita dell’Inter: i nerazzurri sono ovviamente lontani dalla Juventus, ma la svolta arrivata con Pioli è evidente, visto che dal 151,00 di inizio anno la quota è passata a 71,00. Percorso inverso per il Milan, a secco di vittorie da quattro giornate e ora a 151,00.