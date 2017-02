Dopo Bologna-Napoli di ieri sera e la sfida di pranzo tra Milan e Sampdoria, prosegue oggi pomeriggio la 23esima giornata di Serie A. Sono cinque le partite in programma alle 15. L'Atalanta, vera e propria rivelazione di questa stagione, ospita il Cagliari per continuare a sognare un posto nell'Europa del prossimo anno, così come la Lazio che fa visita al Pescara, nella sfida di Ciro Immobile, esploso in Abruzzo e ora punto di forza dei biancocelesti. Partita con tanti ex, da Delneri a Thereau, tra Chievo e Udinese, un altro ex, Omar El Kaddouri, viene subito lanciato nell'Empoli che se la vede subito con il Torino. Incontro interessante anche a Marassi, dove il Genoa di Ivan Juric ospita il Sassuolo di Eusebio Di Francesco.



Alle 18, poi, lo scontro tra due squadre alla disperata ricerca di punti per la salvezza, Palermo e Crotone. Stasera il Derby d'Italia Juventus-Inter, martedì chiude Roma-Fiorentina.