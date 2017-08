Dopo le vittorie di ieri di Juventus e Napoli rispettivamente contro Cagliari e Verona, e quella della Roma contro l'Atalanta per 1-0, sono scese in campo tutte le altre alle 20.45 per concludere il programma della prima giornata di Serie A. Da segnalare il punto della Spal, che ha tenuto lo 0-0 per novanta minuti all'Olimpico contro la Lazio fresca vincitrice della Supercoppa. Crolla, invece, l'altra neopromossa nonostante il vantaggio iniziale firmato da Ciciretti, infatti, il Benevento si è arreso alla Sampdoria che ha vinto per 2-1 grazie alla doppietta di Quagliarella. Sconfitta per 2-1 anche per l'Udinese, superata in casa dal Chievo di Maran. Si chiude, invece, in pareggio la sfida tra Bologna e Torino al Dall'Ara; dopo il vantaggio di Di Francesco è arrivata la rete di Ljaijc che ha regalato un punto ai granata. Da segnalare anche un gol annullato ingiustamente al Torino. Pareggio a porte inviolate tra Sassuolo e Genoa che chiudono sullo 0-0 la sfida del Mapei Stadium. Vincono invece per 3-0 entrambe le milanesi: l'Inter grazie alle reti di Icardi (2) e Perisic, il Milan trascinato da Cutrone, Suso e Kessie.