La 21esima giornata di Serie A continua con le otto partite della domenica. Dopo gli anticipi e la sfida delle 12.30 tra Juventus e Lazio, il Torino fa visita al Bologna, a caccia di una vittoria che in casa manca dal 20 novembre scorso. Alla stessa ora, oltre a Palermo-Inter, l'Empoli prova a sfruttare il turno interno per conquistare punti salvezza, di fronte l'Udinese che ha voglia di riscattare la sconfitta contro la Roma. Il Genoa, ko nelle ultime quattro, prova a rialzarsi con il Crotone, cerca una vittoria per risalire il Pescara, nella sfida interna con il Sassuolo. Alle 18 in campo Atalanta-Sampdoria, chiude la giornata il match dell'Olimpico tra Roma e Cagliari.