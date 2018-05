Dopo gli anticipi di ieri con i successi di Milan e Juventus e il match delle 12.30 tra Udinese e Inter, prosegue il 36esimo turno di Serie A. Alle 15, la Lazio ospita l'Atalanta nella sfida tra le due formazioni più in forma del campionato (nelle ultime cinque giornate i biancocelesti hanno conquistato 13 punti mentre i nerazzurri 11). In palio punti pesanti nella corsa Champions ed Europa League: la formazione di Inzaghi va a caccia di una vittoria per superare momentaneamente la Roma (in campo stasera alle 20.45 a Cagliari) e volare al terzo posto, mentre i bergamaschi cercano il successo per rispondere al Milan (4-1 al Verona) e tornare in sesta posizione. La Fiorentina, impegnata a Marassi contro il Genoa, vuole dare continuità al successo conquistato contro il Napoli una settimana e restare aggrappata al gruppo in lotta per un posto in Europa League. In zona salvezza, la Spal ospita il Benevento, già retrocesso, mentre a Verona va in scena lo scontro diretto tra Chievo e Crotone.



Alle 18, il Sassuolo di Iachini, reduce dalla sconfitta per 4-1 a Crotone, ospita la Sampdoria di Giampaolo, a caccia dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Europa League.