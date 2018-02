Dopo i tre anticipi di ieri - che hanno visto le vittorie di Roma, Chievo e Genoa contro Udinese, Cagliari e Inter - e il derby della Mole delle 12.30, prosegue questo pomeriggio la 25esima giornata di Serie A. Tre le gare in programma alle 15: oltre al Napoli, che riceve la Spal, ci sono la sfida importante in chiave salvezza tra Benevento e Crotone e il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, due squadre che non stanno vivendo un momento positivo.



Alle 18, poi, tocca all'Atalanta, reduce dalla sconfitta - con grande prestazione - contro il Borussia Dortmund in Europa League, che ospita invece la Fiorentina. Alle 20.45 Milan-Sampdoria, domani chiude il programma Lazio-Verona.