Oltre a Juventus-Crotone Milan-Bologna , la 37esima giornata dinel pomeriggio proponeva altri quattro incontri. I match più attesi erano quelli che vedecano coinvolte le squadre ancora invischiate nella lotta per la salvezza. Occhi puntati, quindi, sued. Con questi risultati, il Genoa è salvo, mentre all'ultima giornata Empoli e Crotone si contenderanno l'ultimo posto disponibile per restare in Serie A. Senza particolari interessi di classifica invece gli altri due incontri delle 15,. In serata, il posticipo vedrà di fronte, mentre il turno chiuderà i battenti lunedì sera con