Dopo gli anticipi di ieri, che hanno visto in campo lecontroe la gara di oggi a mezzogiorno traè continuata a partire dalle 15 la: oltre all, in campo ladi Inzaghi, che asfalta per 6-1 ildi Bucchi e conserva il piazzamento Champions (vantaggio neroverde firmato da Berardi, poi doppietta dioppietta di Parolo e reti di Immobile e de Vrij), e ladi Pioli, che perde ancora dopo due turni senza vittoria, nella trasferta di Verona contro il(2-1, doppietta di Castro che rimonta il gol di Simeone). Ilimpatta in modo incredibile contro il disastratotermina 2-2, segnano Iago Falquè e Niang, pareggiano negli ultimissimi minuti Kean, dopo la conferma del VAR, e Pazzini su calcio di rigore (espulso poi Zuculini). La tipica sfida salvezza trafinisce invece 1-1: segnano Paloschi e Simy. Chiudono nel pomeriggio e in serata i posticipi tra, alle 18, e tra-Jalle 20.45.