Sabato di Pasqua, con l'intera Serie A in campo. Apre il derby di Milano alle 12.30, poi, alle 15, il resto del programma. Oltre alla Juventus, in campo a Pescara, sfida testacoda, la Roma seconda in classifica è attesa dal difficile match contro l'Atalanta di Gasperini, tra i candidati per il dopo Spalletti. Dzeko e compagno vogliono continuare a tenere accesa la, flebile, fiamma scudetto, guardandosi però le spalle dal Napoli, gli orobici, privi del Papu Gomez, sono pronti a tutto pur di arrivare in Europa.



Rimanendo in tema Europa, la Lazio, quarta in classifica, vola in Liguria, a Marassi, dove il Genoa ritrova Juric per arrivare tranquillamente alla salvezza. La Fiorentina attende in casa l'Empoli, quartultimo e in crisi, mentre il Crotone, ancora euforico per la vittoria sull'Inter, va a Torino per affrontare Belotti & co. Infine, alle 15, il Palermo se la vedrà con il Bologna.



Alle 18, poi, è il turno del Sassuolo-Sampdoria, con i bluerchiati che vogliono continuare a stupire. Infine, alle 20.45, Napoli-Udinese: Hamsik e compagni, blindato il terzo posto, puntano la Roma seconda.