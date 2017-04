Sono tre gli anticipi del sabato della 31esima giornata di Serie A, la 12esima del girone di ritorno.



In attesa della gara delle 20.45 fra Juventus e Chievo Verona, ad aprire le danze è il fondamentale scontro salvezza del Castellani dove l'Empoli, ospita il Pescara. Gli abruzzesi di Zeman sono alla ricerca di conferme dopo il pareggio ottenuto contro il Milan per tenere viva la corsa salvezza che, al momento, vede proprio gli uomini di Martusciello saldi in quart'ultima posizione, l'ultima valida per la permanenza in SerieA.



Chi vuole provare a continuare a sognare è invece l'Atalanta che a Bergamo riceve il Sassuolo. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, saldi in quinta posizione, non vogliono smettere di puntare fortemente ad un ritorno in Europa con la zona Champions distante soltanto 6 punti e quella Europa League da difendere, con Inter e Milan, attualmente sesta e settima che incalzano. Pochi gli stimoli, invece, per i neroverdi di Di Francesco che però hanno ritrovato il gol della stella Domenico Berardi.