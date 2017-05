Terzultima giornata di campionato in Serie A con ancora molti verdetti in bilico. Si parte alle 12.30 con la sfida tra Inter e Sassuolo, poi alle 15 vanno in scena altre sei partite. Il già retrocesso Pescara perde col Bologna, desideroso di chiudere al meglio la propria stagione: a segno Destro e Di Francesco, di Bahebeck il momentaneo 1-1. L'Empoli perde col Cagliari e ora è a un punto di distanza dal Crotone, che invece vince con l'Udinese grazie a un gol di Rohden. Risucchiato nella lotta salvezza ora anche il Genoa, che perde 1-0 col Palermo ed è a soli due punti di vantaggio sulla squadra di Nicola.



Concludono il programma l'1-1 del "Ferraris" tra Sampdoria e Chievo e Torino-Napoli, con gli uomini di Sarri 5-0 e, in attesa del posticipo delle 20.45 tra Roma e Juventus, salgono al secondo posto.