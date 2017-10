Dopo gli anticipi di ieri, con il successo della Sampdoria contro il Crotone e il pareggio tra Napoli e Inter, continua la nona giornata di Serie A con in programma otto partite. Si parte alle 12.30 con il derby di Verona tra Chievo e Hellas. Alle 15, oltre al Milan, impegnato con il Genoa, vanno in scena altre quattro sfide: l'Atalanta, che arriva da un'altra notte magica in Europa, attende il Bologna, la Fiorentina va a Benevento (che ha perso finora tutte le partite giocate, il nono ko su nove partite sarebbe storico), la Spal ospita il Sassuolo mentre la Roma gioca in casa del Torino. Alle 18 c'è Udinese-Juventus, chiude la giornata Lazio-Cagliari delle 20.45.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CHIEVO – Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli.



VERONA – Nicolas; Caceres, Caracciolo, Souprayen, Fares; Romulo, Zuculini, Bessa; Cerci, Pazzini, Verde.